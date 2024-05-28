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Прудников: если бы «Балтика» укрепилась раньше, находилась бы на лидирующих позициях

Прудников: если бы «Балтика» укрепилась раньше, находилась бы на лидирующих позициях
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Бывший вратарь «Балтики» Алексей Прудников прокомментировал вылет калининградской команды из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024.

«Жалко, что «Балтика» вылетела из РПЛ. Команда укрепилась и приобрела хороших игроков только зимой, чтобы удержаться в чемпионате. Если команда раньше бы это сделала, то я думаю, что «Балтика» находилась бы где-то на лидирующих позициях», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 15-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу. Последнее место в чемпионате занял футбольный клуб «Сочи».

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