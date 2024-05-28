Агент Ройса ответил на приглашение игрока в «Динамо»

Футбольный агент Дирк Хебель, представляющий интересы немецкого футболиста Марко Ройса, отреагировал на приглашение своего клиента в московское «Динамо». Ранее главный тренер бело-голубых Марцел Личка пригласил Ройса в команду после его ухода из дортмундской «Боруссии».

«Марцел Личка приглашает Ройса в «Динамо»? Спасибо, но нет. Мы откажемся от этого предложения», — приводит слова Хебеля Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Марко Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 41 матч во всех турнирах, забил девять мячей и сделал 10 результативных передач. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.