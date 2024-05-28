Cтатистика 39-летнего Криштиану Роналду в первом полноценном сезоне в Саудовской Аравии

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Саудовской Аравии. Для 39-летнего португальца этот сезон стал первым полноценным в новой стране, часть прошлого он провёл в составе «Манчестер Юнайтед».

Предлагаем ознакомиться со статистикой Криштиану Роналду в прошедшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии.

Матчи: 31.

Голы: 35.

Результативные передачи: 11.

Минут на поле: 2648 (87% от максимально возможного времени).

Жёлтые карточки: 2.

Летом Криштиану Роналду в составе сборной Португалии выступит на шестом для себя чемпионате Европы. В 2016 году нападающий вместе с командой выиграл этот трофей.

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