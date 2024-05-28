Cтатистика 39-летнего Криштиану Роналду в первом полноценном сезоне в Саудовской Аравии
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Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Саудовской Аравии. Для 39-летнего португальца этот сезон стал первым полноценным в новой стране, часть прошлого он провёл в составе «Манчестер Юнайтед».
Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Роналду – 45+3' 2:0 Роналду – 69' 3:0 Гариб – 79' 3:1 Аль-Шамрани – 88' 3:2 Фабиньо – 90+2' 4:2 Аль-Немер – 90+5'
Удаления: нет / Аль-Менхали – 66'
Предлагаем ознакомиться со статистикой Криштиану Роналду в прошедшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии.
- Матчи: 31.
- Голы: 35.
- Результативные передачи: 11.
- Минут на поле: 2648 (87% от максимально возможного времени).
- Жёлтые карточки: 2.
Летом Криштиану Роналду в составе сборной Португалии выступит на шестом для себя чемпионате Европы. В 2016 году нападающий вместе с командой выиграл этот трофей.
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ERID: 2RanykrgT92
Комментарии
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