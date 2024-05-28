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Криштиану Роналду: статистика, новости, голы, футбол, как сыграл, сборная Португалии, сколько забил, Евро-2024

Cтатистика 39-летнего Криштиану Роналду в первом полноценном сезоне в Саудовской Аравии
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Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Саудовской Аравии. Для 39-летнего португальца этот сезон стал первым полноценным в новой стране, часть прошлого он провёл в составе «Манчестер Юнайтед».

Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Роналду – 45+3'     2:0 Роналду – 69'     3:0 Гариб – 79'     3:1 Аль-Шамрани – 88'     3:2 Фабиньо – 90+2'     4:2 Аль-Немер – 90+5'    
Удаления: нет / Аль-Менхали – 66'

Предлагаем ознакомиться со статистикой Криштиану Роналду в прошедшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии.

  • Матчи: 31.
  • Голы: 35.
  • Результативные передачи: 11.
  • Минут на поле: 2648 (87% от максимально возможного времени).
  • Жёлтые карточки: 2.

Летом Криштиану Роналду в составе сборной Португалии выступит на шестом для себя чемпионате Европы. В 2016 году нападающий вместе с командой выиграл этот трофей.

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