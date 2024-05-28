Тарханов: Игнашевича может пригласить любая команда РПЛ, он готов к топ-клубам

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о главном тренере калининградской «Балтики» Сергее Игнашевиче.

«Наверное, на решение Игнашевича покинуть «Балтику» повлиял вылет из РПЛ. Вышли в финал Кубка, но после вылета будет сложнее — теперь надо начинать всё заново в Первой лиге. Возможно, «Балтика» многое потеряет без Игнашевича. Ещё надо посмотреть, как изменится команда, какой будет состав, скорее всего, многие уйдут, потому что там жёстче лимит. Игнашевича может пригласить любая команда РПЛ, он уже готов к большим командам», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич принял окончательное решение покинуть калининградский клуб после Суперфинала Кубка России с «Зенитом».