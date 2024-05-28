Тренер вратарей «Ростова» Кафанов оценил роль Никиты Медведева после ухода Песьякова

Тренер вратарей футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов оценил роль голкипера Никиты Медведева после ухода Сергея Песьякова в «Крылья Советов».

«Никита Медведев за последние шесть лет сыграл семь матчей, потом была сложная операция, из-за которой он пропустил год. Поэтому можно сказать, что этот год стал для него самым лучшим, потому что он сыграл 16 матчей. Если говорить об ошибках, то он сделал ошибку в матче с «Оренбургом», который мы обыграли со счётом 2:1. Поэтому Никита ни в одном матче не отобрал очки. И можно сказать, что он вернулся в большой футбол.

Если говорить о роли основного вратаря, то Никита давно не играл целый сезон подряд, то есть 30 матчей. Поэтому есть сомнения о том, что Медведев будет основным вратарём «Ростова». Но в прошедшем матче он сыграл столько матчей, поэтому это обнадёживает», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.