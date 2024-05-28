Сафонов: «Краснодар» принял Мусаева, мы чувствуем, что играем хорошо — в атаку

Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов высказался о работе с главным тренером команды Мурадом Мусаевым.

«Работа с Мусаевым? Каждый тренер привносит что-то своё, глупо ожидать, что Мусаев будет играть как Ивич. Команда приняла Мусаева, мы чувствуем, что играем хорошо — в атаку. Чего-то не хватило в концовке, но это всё мы исправим на сборах», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, Мурад Мусаев повторно возглавил «Краснодар» после отставки сербского специалиста Владимира Ивича в марте 2024 года. По итогам 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «быки» заняли второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» с 57 очками.