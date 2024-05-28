Осинькин: хочется, чтобы меньше клубов РПЛ могли интересоваться игроками «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о том, что самарский клуб считают поставщиком футболистов для топ-клубов Российской Премьер-Лиги.

«Обижаться на то, что «Крылья Советов» считают поставщиком футболистов для топ-клубов РПЛ, никакого смысла нет. Я всегда говорю, что хотелось бы стабильности в команде. Но всё-таки, когда у нас футболисты растут, когда они становятся востребованы топ-клубами, это и радует тоже. Хотелось бы, чтобы «Крылья» сделали такие шаги вперёд, чтобы меньшее количество клубов могли интересоваться нашими ребятами, потому что мы встанем на один уровень с ними», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 30 сыгранных туров в РПЛ «Крылья Советов» набрали 41 очко и заняли девятое место в турнирной таблице.