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Данил Круговой получил золотую медаль РПЛ

Данил Круговой получил золотую медаль РПЛ
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Крайний защитник Данил Круговой получил золотую медаль Российской Премьер-Лиги за чемпионство в составе «Зенита» в сезоне-2023/2024.

Фото: «Газпром»-Академия ФК «Зенит»

«Торжественная церемония вручения награды защитнику сине-бело-голубых прошла 28 мая на тренировочной базе «Зенита»-2 в Удельном парке. В церемонии принял участие председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале «Газпром»-Академия ФК «Зенит».

Напомним, в январе этого года 25-летний Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом, после того как закончится контракт Данила с «Зенитом». Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

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