Орлов: видимо, Мусаеву даётся карт-бланш, второе место — успех «Краснодара»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве. Напомним, «быки» под руководством российского специалиста завершили сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

«Тут вопрос главного тренера, как он будет формировать [состав]. Видимо, ему даётся карт-бланш. Всё-таки второе место. Слушайте, впервые «Краснодар» на втором месте. Это успех клуба. И как Мусаев дальше будет развивать вообще всю эту историю, потому что пока эта команда была Ивича. И надо сказать добрые слова в адрес Ивича, он хорошо работал.

Уверен ли я, что Мусаев останется? Нет, это надо только у Галицкого спрашивать, у президента клуба. Но я пока не увидел каких-то сильных разительных перемен в игре команды», — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».