Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил об уходе защитника Едвая в «Панатинаикос»

«Локомотив» объявил об уходе защитника Едвая в «Панатинаикос»
Комментарии

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о продаже защитника Тина Едвая в греческий «Панатинаикос». Минувший сезон футболист провёл в этом клубе на правах аренды.

К «Локомотиву» Едвай присоединился в июле 2021 года. Железнодорожники подписали четырёхлетний контракт с хорватом, заплатив «Байеру» € 4 млн. Летом 2023-го Тин присоединился к «Панатинаикосу» на правах аренды. В сезоне-2023/2024 футболист провёл 40 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего хорвата в € 2,5 млн.

Отметим, что железнодорожники завершили сезон-2023/2024 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android