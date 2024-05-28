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«Ждём в команде!» ЦСКА поздравил с днём рождения Кругового

«Ждём в команде!» ЦСКА поздравил с днём рождения Кругового
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Московский ПФК ЦСКА поздравил с днём рождения футболиста «Зенита» Данила Кругового. Уже ближайшим летом игрок присоединится к армейской команде, на чём и акцентировала внимание клубная пресс-служба.

«Данилу Круговому – 26! С днём рождения, Круг! Ждём тебя в команде!» — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, в январе этого года 25-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ПФК ЦСКА, после чего был переведён во вторую команду «Зенита». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом, после того как закончится контракт Данила с «Зенитом». Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

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