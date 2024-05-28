Шикунов: если «Зенит» хватает чемпионскую жилу, отобрать её очень тяжело

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о последних успехах «Зенита».

«Мы наблюдаем доминирование в чемпионате не только в России. «Бавария» была чемпионом 11 раз подряд, слава богу «Байер» их снёс. «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» тоже доминируют. «Ювентус» сколько лет выигрывал, пока не рухнул? Так и «Зенит». Эти клубы, если хватают чемпионскую жилу, то её у них отобрать очень тяжело. Я помню, когда в 2000 году «Спартак» выиграл, команде было тяжело. В 2001 году «Спартак» еле докатился. Романцев после игры сказал: «Всё». После шестого чемпионства им было очень тяжело.

«Зенит» тоже в этом сезоне расслабился, но поехал в Краснодар и вырвал победу. «Динамо» проиграло «Ростову» и «Уралу». Вроде бы зелёная улица у «Зенита», но питерцы опять дали второй шанс. Это, конечно, было очень интересно. Поэтому дай бог, чтобы следующий сезон был таким же конкурентоспособным. Не хочется, чтобы кто-то оторвался. Ведь в этом году чемпионат был топовым вверху и внизу таблицы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.