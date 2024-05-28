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Тренер «Спартака» Слишкович: смотрел матчи Станковича, Деян — легендарный игрок

Тренер «Спартака» Слишкович: смотрел матчи Станковича, Деян — легендарный игрок
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о новом наставнике красно-белых Деяне Станковиче.

«Я смотрел матчи Станковича, когда он был футболистом. Деян — легендарный игрок. Он долго играл в Италии. Я люблю итальянский футбол, в это время очень много его смотрел», — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

16 мая пресс-служба московского «Спартака» объявила о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович, который продолжит работу в штабе Станковича.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер».

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