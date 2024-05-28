Слишкович: на родине нет давления из-за того, что я работаю в России

Боснийский тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что на него не оказывают давление на родине из-за работы в России.

«На родине нет давления из-за того, что я работаю в России. Никогда такого не было! Пускай журналисты пишут, но народ не тупой — он понимает, что дважды два равняется четырём», — приводит слова Слишковича «РИА Новости Спорт».

Напомним, с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе нового тренера красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов».