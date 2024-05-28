Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов — о Морено: видимо, «Сочи» предложил такой контракт, от которого не отказываются

Орлов — о Морено: видимо, «Сочи» предложил такой контракт, от которого не отказываются
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о продлении контракта между футбольным клубом «Сочи», вылетевшим в Мелбет Первую лигу, и испанским главным тренером Робертом Морено.

«Видимо, контракт там был предложен такой, от которого не отказываются. Это первое. Второе – если у Морено нет работы в Испании или где-то ещё, то почему не остаться? Но, конечно, будет непросто. Неслучайно наш Первый дивизион называют «самой лучшей лигой мира», потому что в ней победить очень сложно», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, 46-летний Роберт Морено был назначен на должность главного тренера «Сочи» в декабре 2023 года. За этот период под его руководством «Сочи» провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых два раза победил, семь раз сыграл вничью и четыре раза уступил.

Материалы по теме
Орлов: я мечтаю, чтобы Козлова возвратили в «Зенит», парень с харизмой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android