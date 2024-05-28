Парфёнов: в стыковых матчах за выход в РПЛ красота игры уйдёт на второй план

Российский тренер Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, в «стыках» сыграют две пары: «Арсенал» Тула — «Пари НН», «Урал» — «Акрон».

«Что касается тульского «Арсенала», то у всех команд в стыковых матчах шансы одинаковые. Могут быть предпочтения из-за статусности команд, хотя играть два матча, где будет непредсказуемость. Кто на дистанции из двух матчей правильно пройдёт и совершит минимум ненужных ошибок, тот и будет в РПЛ. Поэтому красота игры в таких матчах уйдёт на второй план, на первое место выйдут результат и момент ментальности.

Единственный плюс, который будет у команд РПЛ, — накал и градус матчей, который был весь сезон и каждый тур. Как раз таки в прошлом году во время работы в «Родине» мы с этим столкнулись. Нам немножко не хватило градуса нервозности и цены ошибки во время сезона. Тем не менее мы дали хороший бой «Пари НН», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.