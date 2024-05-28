Хиддинк: Семак заслужил стать рекордсменом РПЛ, у него менталитет победителя

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк высказался о возглавляющем санкт-петербургский «Зенит» Сергее Семаке.

«Семак побил рекорд Романцева по чемпионствам подряд? Поздравляю Сергея, он заслужил стать рекордсменом РПЛ. У Семака всегда был виден менталитет победителя», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака обыграл в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» (2:1) и стал победителем чемпионата по итогам сезона-2023/2024. Этот титул стал шестым в тренерской карьере Сергея Семака (сезоны-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024). Ранее он пять раз завоёвывал титулы чемпиона страны, будучи футболистом ЦСКА (в сезоне-2003), «Рубина» (в сезонах-2008 и 2009) и «Зенита» (в сезонах-2010 и 2011/2012). На счету тренера сине-бело-голубых, следовательно, стало в общей сложности 11 побед в Российской Премьер-Лиге в качестве тренера и игрока.