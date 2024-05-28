Томас Мюллер прокомментировал слухи о назначении Компани тренером «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал слухи о назначении Венсана Компани главным тренером мюнхенской команды.

«Выглядит как правда. Я рад, что у нас теперь есть тренер и мы можем двигаться вперёд. Я рад, что мы с «Баварией» можем с уверенностью смотреть в будущее», — приводит слова Мюллера известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что «Бавария» достигла полной договорённости с «Бёрнли» по сумме компенсации за досрочный разрыв контракта с главным тренером английского клуба Венсаном Компани. Бельгийский специалист возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».