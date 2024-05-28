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«Это был триллер!» Корнеев — о турнирных интригах РПЛ сезона-2023/2024

«Это был триллер!» Корнеев — о турнирных интригах РПЛ сезона-2023/2024
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Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев высказался о турнирных интригах минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что борьба шла до последнего тура как в верхней, так и в нижней части турнирной таблицы.

«Это был триллер. Побольше бы таких чемпионатов. Это первый чемпионат, когда не только в верхней части таблицы, но и в нижней до конца ничего не было ясно. Позиции менялись постоянно. Это было круто. Невероятно круто», — сказал Корнеев в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, перед последним туром РПЛ на чемпионство претендовали три клуба — «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». В итоге золотые медали завоевал клуб из Санкт-Петербурга. Вылетели в Первую лигу «Балтика» и «Сочи», а в стыковые матчи отправились «Пари Нижний Новгород» и «Урал».

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