Семшов: психологическое преимущество в стыковых матчах будет у клубов Первой лиги

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов полагает, что в переходных матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне психологическое преимущество будет у клубов Мелбет Первой лиги. Напомним, в стыковых матчах «Пари НН» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Уралу» предстоит встретиться с «Акроном».

«Пары достойны друг друга. Когда стыковые матчи начинаются, я всегда говорил, что преимущество у команд РПЛ из‑за опыта, количества легионеров. Но психологическое преимущество у клубов Первой лиги, на них ничего не давит. Если пройдут — хорошо, если нет — ничего страшного», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, по итогам сезона-2023/2024 «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. «Пари Нижний Новгород», в свою очередь, завершил минувшую кампанию на 13-й строчке. Команда Саши Илича набрала те же 30 очков. Первые стыковые матчи состоится завтра, 29 мая.