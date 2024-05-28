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Игрок «Краснодара» Алонсо: сложно, когда меняется тренер, возникали проблемы с пониманием

Игрок «Краснодара» Алонсо: сложно, когда меняется тренер, возникали проблемы с пониманием
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо выразил сожаление по поводу неудачи «быков» в чемпионской гонке и подвёл итоги сезона для чёрно-зелёных в Российской Премьер-Лиге.

«Очень смешанные чувства от сезона. Грустно, что мы не смогли выиграть чемпионат. Большую часть сезона мы шли на первом месте. Но нужно иметь смирение, чтобы принимать такие вещи. Сложно, когда меняется тренер. Мы были на первом месте, а потом спустились на одну позицию ниже «Зенита», что привело к смене тренера. Это повлияло на понимание внутри команды», — приводит слова Алонсо Metatarings.

Напомним, ранее появились слухи о возможном переходе парагвайского защитника «быков» в бразильский «Атлетико Минейро». Хуниор Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. За этот период он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. «Краснодар» с 56 очками занял второе место по итогам нынешнего сезона РПЛ, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57).

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