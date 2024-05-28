«Локомотив» установил рекорд РПЛ по голам с угловых за сезон

Московский «Локомотив» установил рекорд Российской Премьер-Лиги по голам с угловых ударов за сезон как минимум с 2009 года, когда начала вестись данная статистика. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Также сообщается, что нападающий железнодорожников Максим Глушенков сделал пять голевых передач с угловых в этом сезоне – это также рекорд РПЛ с 2009 года.

Напомним, «Локомотив» завершил сезон-2023/2024 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. Чемпионом страны стал «Зенит». Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака выиграли шестой титул кряду. Второе место занял «Краснодар», третьим стало «Динамо». Напрямую в Мелбет Первую лигу по итогам завершившегося сезона вылетели «Балтика» и «Сочи». В стыковых матчах сыграют «Пари НН» и «Урал».