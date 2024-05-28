«Факел» объявил об уходе шестерых футболистов

Футбольный клуб «Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе шестерых игроков. Так, команду покидают Руслан Магаль, Андрей Мендель, Кирилл Суслов, Роман Акбашев, Игорь Калинин и Николай Поярков.

Стоит отметить, что Калинин и Поярков покидают «Факел» по причине окончания контрактов аренды.

«Благодарим вас за профессионализм, самоотдачу, отношение к делу и вклад в развитие команды. Наш клуб впервые в истории в третий раз подряд сыграет в элитном дивизионе российского футбола. Вы — неотъемлемая часть истории «Факела», — написала пресс-служба воронежского клуба.

«Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.