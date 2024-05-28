Мюллер заявил, что не думает о завершении карьеры после Евро-2024

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер заявил, что не думает о завершении профессиональной карьеры футболиста после чемпионата Европы — 2024.

«Я пока не думаю об этом. Я сконцентрирован и с нетерпением жду предстоящих задач (на Евро-2024. — Прим. «Чемпионата»), а дальше будет видно, что случится. В «Баварии» всё закончится не раньше 2025 года, у меня контракт действует ещё 12 месяцев, и я не могу подвести своего работодателя», — приводит слова Мюллера журналист Керри Хау в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. 34-летний Мюллер попал в расширенную заявку немецкой команды на Евро-2024.