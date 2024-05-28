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«Челси» согласовал долгосрочный контракт с тренером Мареской — Романо

«Челси» согласовал долгосрочный контракт с тренером Мареской — Романо
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Главный тренер «Лестер Сити» Энцо Мареска в ближайшее время возглавит лондонский «Челси», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, лондонцы согласовали с Мареской пятилетний контракт до июня 2029 года. Также в соглашении будет пункт о возможном продлении до 2030-го. Сообщается, что «синие» выплатят компенсацию «Лестеру».

«Челси» объявил о расторжении контракта с Почеттино по обоюдному согласию 21 мая. По итогам прошедшего сезона АПЛ лондонцы набрали 63 очка и заняли шестое место.

Ранее под руководством Марески «Лестер» набрал 97 очков и занял первое место в Чемпионшипе, вернувшись в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.

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