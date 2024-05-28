Сборная Словакии объявила заявку на Евро-2024

Пресс-служба сборной Словакии объявила состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл Юнайтед»), Марек Нативен («Фулхэм»), Хенрих Раваш («Нью-Англия»), Доминик Такач («Спартак» Трнава).

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Михал Томич («Славия», Прага), Мэттью Кме («Тренчин»), Норберт Гембер («Салернитана»), Денис Вавро («Копенгаген»), Милан Шкриньяр («Пари Сен-Жермен»), Адам Оберт («Кальяри»), Дэвид Ханко («Фейеноорд»), Вернон Де Марко («Хатта»), Себастьян Коша («Спартак», Трнава)

Полузащитники: Джеймс Кадак («Люцерн»), Матуш Беро («Бохум»), Юрай Кучка («Слован» Братислава), Томаш Риго («Шахтёр» Острава), Патрик Грошовски («Генк»), Станислав Лоботка («Наполи»), Ондрей Дуда («Верона»), Доминик Холли («Яблонец»), Ласло Бенеш («Гамбург»).

Нападающие: Давид Юриш («Асколи»), Томаш Суслов («Верона»), Иван Шранц («Славия» Прага), Боб Боженик («Боавишта»), Дэвид Арчер («Слован» Братислава), Руберт Суп («Кильмес»), Дуэйн Тупта («Слован Либерец»), Лео Зауэр («Фейеноорд»), Лукаш Хараслин («Спарта» Прага).

Запасные: Дуэйн Белько («Жилина»), Рихард Лудха («Теплице»), Марк Кристиан Бартош («Железярне Подбрезова»), Томаш Немчик («Русенборг»), Петер Хамбл («Сласк Вроцлав»), Артур Смит («Тренчин»), Эрик Иржи («Виктория Пльзень»), Адриан Капралик («Гурник Забже»), Томаш Бобчек («Лечия Гданьск»), Эрик Прекоп («Богемианс» Прага)

Адам Зречак («Варта» Познань).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.