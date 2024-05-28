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Кудряшов: Ташуев говорил в «Факеле»: «Мне не нужны здоровые, мне нужны подготовленные»

Кудряшов: Ташуев говорил в «Факеле»: «Мне не нужны здоровые, мне нужны подготовленные»
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Бывший защитник «Факела» и сборной России Фёдор Кудряшов поделился мнением о работе специалиста Сергея Ташуева во главе воронежской команды.

«Сам Сергей Абуезидович говорил, что он на коротких дистанциях работает. Меня удивляет, почему он не проводит работу над ошибками и не задаётся вопросом, почему он не может сезонами работать.

Я могу рассказать, что он говорил про игроков. Медицинскому штабу Ташуев говорил: «Мне не нужны здоровые, мне нужны подготовленные». Это нормальное отношение к игрокам?» — сказал Кудряшов в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, Сергей Ташуев возглавлял воронежский «Факел» с 8 сентября 2023 года по 26 апреля 2024 года. В 21 матче во всех турнирах под его руководством команда одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

При новом главном тренере Игоре Черевченко «Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место с 32 набранными очками. Таким образом, воронежцы избежали участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге.

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