Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов ответил, станет ли Тороп достойным преемником Акинфеева

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, станет ли Владислав Тороп достойным преемником многолетнего лидера и капитана армейцев Игоря Акинфеева.

«У Славы поступательное движение. Ему дают время, он шагает вперёд. Тороп хорошо работает под руководством Димы Крамаренко, моего воспитанника. У Славы есть умение прислушиваться. Знаю, что Игорь всегда может подсказать и поделиться опытом. У Торопа получается подхватывать нужное.

Запасных вратарей ведь не обмануть. Мы сказали о Володе Габулове. Он играл в команде с Акинфеевым, когда Игорь был первым номером. Но не уходил, хотя я знаю: у Володи были приглашения. Однако Габулов говорил: «Нет-нет, я пока ещё здесь, потому что вижу, как расту». То же самое сейчас со Славой. У него многое впереди, но это придёт с возрастом», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.