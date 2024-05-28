Вячеслав Чанов: ожидал увидеть вверху таблицы РПЛ ЦСКА и «Спартак», а тут на тебе!

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями от развязки чемпионской гонки в РПЛ сезона-2023/2024.

— Как вам чемпионская интрига в РПЛ?

— Это очень здорово! Раньше всё решалось уже туров за восемь до конца сезона. Единственное, немного расстроились, что «Сочи» вылетел.

— Могли предположить перед стартом сезона, что в последнем туре три команды будут бороться за чемпионство?

— Нет. Я ожидал увидеть вверху команды, к которым мы привыкли: ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Спартак». О «Динамо» вообще не было разговоров. А тут на тебе! Поэтому очень здорово, когда такие сезоны получаются. Невозможно было ткнуть пальцем и сказать: «Ты будешь чемпионом, а ты вылетаешь», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.