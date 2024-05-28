Валерий Газзаев назвал необдуманным увольнение Сергея Юрана из «Пари НН»

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев поделился мнением о ситуации в нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по окончании сезона-2023/2024. Напомним, после этого розыгрыша чемпионата «Пари НН» и «Урал» поборются с командами Мелбет Первой лиги «Арсеналом» и «Акроном» за право на выступление в РПЛ, а «Балтика» и «Сочи» покинули лигу напрямую.

«РПЛ напрямую покидают «Сочи» и «Балтика». По сочинцам всё было понятно ещё неделю назад, да и вылет Калининграда предсказуем. Когда «Балтика» вышла в высший дивизион, надо было проводить очень серьёзную трансферную политику, приобретать семь-восемь новичков. Но они решились на масштабную селекцию только зимой. Почему?! Тут вопросы надо задавать не только главному тренеру, но и менеджменту. Опоздали с усилением на полгода… Непонятно теперь, с каким настроением «Балтика» сыграет в финале Кубка. В стыках оказались «Пари НН» и «Урал». Отдельно стоит сказать про Нижний Новгород.

Вам эта история не напоминает то, что происходило в «Химках» после очень странного увольнения Сергея Юрана? Подмосковный клуб потом постоянно менял тренеров… и вылетел! «Пари НН» пригласил серба Сашу Илича. И что, разве стало лучше? Какие результаты? Две ничьих и два поражения… По-моему, всё-таки необдуманное решение руководства клуба. Возможно, оно тоже будет стоить им вылета из РПЛ», — приводит слова Газзаева интернет-портал «Известия».