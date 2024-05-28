Марцел Личка: в Чехии меня никто не трогает. Я сам могу решать, где мне работать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, оказывается ли на него давление в Чехии из-за работы в России. По словам чешского специалиста, он — свободный человек, и только ему решать, где хочется работать. Также Личка неоднозначно ответил на вопрос о своём будущем в «Динамо».

— В Чехии меня никто не трогает. Я приехал работать в Россию ещё до всей ситуации, которая сложилась. Я здесь остался, стараюсь работать. Не вижу в этом проблемы. К тому же я свободный человек, могу сам решать, где я хочу работать.

— Что значили ваши неоднозначные слова о будущем в «Динамо» после матча с «Краснодаром»?

— Не знаю, интрига до конца (смеётся), — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.