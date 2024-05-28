Парфёнов: назначение Станковича в «Спартак» — обнадёживающе, акцент будет сделан на золото

Известный российский специалист Дмитрий Парфёнов высказался о новом главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче. Напомним, Станкович приступит к работе с красно-белыми в ближайшее летнее межсезонье.

«Назначение Станковича в «Спартак» — это интересно и обнадёживающе. Все будем верить и надеяться, что Станкович принесёт «Спартаку» чемпионство. Но тут есть важный момент. Станкович не просто так пришёл, значит, наверняка был договор об усилении состава и трансферах на вход, которые помогут включиться в борьбу за золото. Я думаю, что новый тренерский штаб и вся команда будут делать акцент на золото», — сказал Дмитрий Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.