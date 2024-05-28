Агент Фернандеса заявил, что Марио останется в «Зените»

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, высказался о будущем футболиста в клубе из Санкт-Петербурга.

«Останется ли Марио в «Зените» на следующий сезон? Да, останется», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».

Напомним, к «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.

В нынешнем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.