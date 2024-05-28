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Слишкович: РПЛ входит в топ-7-8 лучших лиг мира

Слишкович: РПЛ входит в топ-7-8 лучших лиг мира
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И. о. главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович считает, что Российская Премьер-Лига входит в семёрку или восьмёрку сильнейших футбольных чемпионатов планеты. По его мнению, РПЛ превосходит чемпионат Нидерландов по уровню.

— Есть пятёрка лучших лиг Европы, о которой все знают. А РПЛ на каком месте в списке лучших лиг? В топ-10 чемпионата входит?
— Конечно! Вы скажите мне, а какой чемпионат есть лучше?

— Чемпионат Португалии?
— Окей, один чемпионат есть.

— Голландский чемпионат?
— Кроме «Аякса», «Фейоноорда» и ПСВ… Не засчитываем этот чемпионат, он не лучше РПЛ.

— Получается, РПЛ занимает седьмое место в списке лучших лиг Европы?
— Да, топ-7 либо топ-8 в списке лучших лиг Европы! А это значит — и мира! — приводит слова Слишковича «РБ Спорт».

Напомним, Слишкович был ассистентом Гильермо Абаскаля в «Спартаке», а после увольнения испанца занял его пост на временной основе. Уже в летнее межсезонье с командой начнёт работать Деян Станкович, о назначении которого «Спартак» уже объявил.

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