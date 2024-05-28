Мохамед Конате подтвердил, что уходит из «Ахмата»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате подтвердил своё решение покинуть грозненскую команду по окончании нынешнего сезона. Ранее стало известно, что игрок не продлит контракт с грозненским клубом, который истекает 30 июня.

«Ахмат» – это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моём сердце. Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за «Ахмат» всегда», — приводит слова Конате «РИА Новости Спорт».

Напомним, 26-летний Конате перешёл в «Ахмат» из подмосковных «Химок» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.