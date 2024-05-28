Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Бабич высказался о назначении Деяна Станковича

Игрок «Спартака» Бабич высказался о назначении Деяна Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о новом наставнике красно-белых Деяне Станковиче.

«Мы работали с Деяном раньше. Могу пожелать ему всего наилучшего в «Спартаке». Станкович — легенда сербского футбола», — приводит слова Бабича «Матч ТВ».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович, который продолжит работу в штабе Станковича.

28-летний защитник стал игроком «Спартака» летом 2023 года. В минувшем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Бабич попал в итоговый состав Сербии на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android