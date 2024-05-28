Изидор: Семак — русский Фергюсон, шесть чемпионств подряд — это безумие!

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высоко оценил главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. По мнению француза, Семак — это русская версия великого тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«Думаю, Сергей Семак — русский Фергюсон, это действительно хорошее сравнение. Шесть чемпионств подряд — это безумие!» — приводит слова Изидора «РБ Спорт».

Напомним, накануне «Зенит» стал чемпионом России шестой раз подряд. Судьба чемпионства была решена в 30-м туре Российской Премьер-Лиги, где «Зенит» набрал свои три очка, а его прямые конкуренты («Динамо» и «Краснодар») выдали единственный устраивающий «Зенит» результат — победа «быков» (1:0).

Сергей Семак возглавил санкт-петербургский «Зенит» в 2018 году. До переезда в стане сине-бело-голубых специалист работал в «Уфе».