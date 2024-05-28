Тюкавин — о целях на следующий сезон: хочется большего

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что хочет добиться лучших результатов в следующем сезоне.

«Мне очень комфортно работать с Марцелом и со всем тренерским штабом. Я очень рад, что они остаются. Надеюсь, мы добьёмся лучшего результата в следующем сезоне. В этом году мы, в принципе, тоже удовлетворены результатом, но, конечно, когда был заключительный матч и мы остановились в шаге от чемпионства… Хочется большего», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Динамо» завершило сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. 21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.