Слишкович: Максименко не показывает и 50% того, на что способен

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением об игре вратаря красно-белых Александра Максименко по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Не знаю, должен ли стать капитаном Александр Максименко, но он должен продолжать работать так, как он работает последние два года. Уверен, что Макси ещё не показывает и 50% того, на что способен», — приводит слова Слишковича «РИА Новости Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Максименко принял участие в 29 матчах во всех турнирах, 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.