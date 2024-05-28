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Слишкович: Максименко не показывает и 50% того, на что способен

Слишкович: Максименко не показывает и 50% того, на что способен
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением об игре вратаря красно-белых Александра Максименко по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Не знаю, должен ли стать капитаном Александр Максименко, но он должен продолжать работать так, как он работает последние два года. Уверен, что Макси ещё не показывает и 50% того, на что способен», — приводит слова Слишковича «РИА Новости Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Максименко принял участие в 29 матчах во всех турнирах, 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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