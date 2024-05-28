Талалаев — о стыковых матчах: шансы команд РПЛ выше, но я немножко верю в «Арсенал»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мыслями о предстоящих стыковых матчах за право сыграть в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025. Напомним, в стыковых матчах «Пари НН» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Уралу» предстоит встретиться с «Акроном».

«Шансы команд Премьер-Лиги выше, но я немножко верю в «Арсенал». Во-первых, команда колючая, организованная. Во-вторых, у нижегородцев есть проблемы в обороне. Когда ты проигрываешь шесть матчей с одним тренером, потом берёшь очко, а потом пропускаешь 12 мячей в двух матчах с другим тренером – это показатель того, что внутри команды, наверное, что-то не так. У туляков козырь не только Окоронкво, они быстро переходят из обороны в атаку, плюс активные фланги. «Арсенал» может создать сложности любой команде.

Шансы «Акрона» в игре с «Уралом»? В родных стенах какие-то ещё есть. Можно удивить искусственным полем и хорошим футболом в домашнем матче. Савичев, Чудин, вратарь Волков, который тащит команду, – это лидеры «Акрона», но для успеха необходимо, чтобы выстрелил кто-то из нападающих – Понсе или Эльдарушев. Да и вообще, мне кажется, вся команда для достижения результата должна показать в этих матчах свой лучший футбол. У «Урала» уровень выше. Скорее всего, определяющим в этой паре будет первая встреча в Екатеринбурге», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Отметим, по итогам сезона-2023/2024 «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. «Пари Нижний Новгород», в свою очередь, завершил минувшую кампанию на 13-й строчке. Команда Саши Илича набрала те же 30 очков.

Напомним, игра между нижегородцами и туляками состоится 29 мая и начнётся в 19:15 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Ответный матч состоится 1 июня в Туле.

Первый матч между «Уралом» и «Акроном» состоится завтра, 29 мая, и пройдёт на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 17:00 по московскому времени. Ответный матч состоится 1 июня на поле «Акрона».