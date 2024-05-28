Компани сегодня прилетит в Мюнхен, чтобы возглавить «Баварию»

Бельгийский тренер Венсан Компани сегодня, 28 мая, прилетит в Мюнхен, чтобы возглавить «Баварию». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что «Бавария» достигла полной договорённости с «Бёрнли» по сумме компенсации за досрочный разрыв контракта с главным тренером английского клуба Венсаном Компани. Отмечалось, что «Бавария» выплатит «Бёрнли» компенсацию в размере € 10–12 млн. Бельгийский специалист заключит трудовое соглашение, рассчитанное до 2027 года.

Венсан Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение Компани с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он также тренировал «Андерлехт».