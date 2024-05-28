«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Роберто Де Дзерби — The Guardian

Боссы «Манчестер Юнайтед», вероятнее всего, отправят в ближайшее время главного тренера команды Эрика тен Хага в отставку. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, руководство манкунианцев вышло на связь бывшим с тренером «Брайтона» Робертом Де Дзерби, чей стиль футбола им оказался по душе. При этом «Манчестер Юнайтед» включил в свой шорт-лист возможных кандидатов на пост руководителя команды также экс-тренера «Баварии» Томаса Тухеля, главного тренера «Ипсвича» Кирана Маккенну, уволенного из «Челси» Маурисио Почеттино и главного тренера «Брентфорда» Томаса Франка.

Напомним, 18 мая Робето Де Дзерби и его клуб «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

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