«Мы можем достичь чего-то большого». Тренер «Боруссии» — о финале ЛЧ с мадридским «Реалом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался в преддверии финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с мадридским «Реалом».

«Мы можем добиться чего-то большого. Мы сосредоточены на субботней игре и готовимся к ней как можно лучше», — приводит слова Терзича пресс-служба дортмундской «Боруссии» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в эту субботу, 1 июня. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В роли главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». «Реал» — абсолютный рекордсмен по числу побед в турнире.