Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы можем достичь чего-то большого». Тренер «Боруссии» — о финале ЛЧ с мадридским «Реалом»

«Мы можем достичь чего-то большого». Тренер «Боруссии» — о финале ЛЧ с мадридским «Реалом»
Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался в преддверии финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с мадридским «Реалом».

«Мы можем добиться чего-то большого. Мы сосредоточены на субботней игре и готовимся к ней как можно лучше», — приводит слова Терзича пресс-служба дортмундской «Боруссии» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в эту субботу, 1 июня. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В роли главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». «Реал» — абсолютный рекордсмен по числу побед в турнире.

Материалы по теме
Лука Модрич заявил, что решение по его будущему в «Реале» уже принято
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android