Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна точная сумма трансфера Сафонова в «ПСЖ»

Стала известна точная сумма трансфера Сафонова в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» и «Краснодар» окончательно согласовали сумму трансфера Матвея Сафонова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Окончательная сумма трансфера — € 18 млн + € 1 млн бонусами за 20 сыгранных матчей + € 1 млн за 30 сыгранных матчей.

Напомним, ранее появилась информация, что «Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах Матвея Сафонова. Вратарь уже проводил переговоры с руководством парижан в Москве, а сейчас он прилетел во Францию для прохождения медобследования.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Материалы по теме
Сафонов уже в Париже! Все подробности главного российского трансфера лета. LIVE
Live
Сафонов уже в Париже! Все подробности главного российского трансфера лета. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android