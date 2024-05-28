Денис Бояринцев возглавил волгоградский «Ротор»

Российский специалист Денис Бояринцев официально стал главным тренером волгоградского «Ротора», сообщает пресс-служба клуба на своей странице в VK.

Напомним, «Ротор» выступает в Леон-Второй лиге. На данный момент волгоградский клуб после 16-го тура идёт на пятом месте в турнирной таблице группы «Золото» с 21 набранным очком.

Последним местом работы специалиста был «Сокол», который 45-летний Бояринцев возглавил 5 мая 2023 года и проработал в клубе до 29 ноября того же года. Под руководством экс-игрока «Спартака» саратовский клуб стал победителем дивизиона во Второй лиге и заработал повышение в классе.

Ранее Бояринцев работал с такими командами, как «Новосибирск», «Родина», «КАМАЗ», «Текстильщик» и «Носта». За время своей футбольной карьеры Бояринцев успел поиграть в таких клубах, как московские «Смена», «Спартак» и «Торпедо», подмосковный «Сатурн», «Носта», казанский «Рубин», ярославский «Шинник», сочинская «Жемчужина» и «Томь».