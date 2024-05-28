Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Бояринцев возглавил волгоградский «Ротор»

Денис Бояринцев возглавил волгоградский «Ротор»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Денис Бояринцев официально стал главным тренером волгоградского «Ротора», сообщает пресс-служба клуба на своей странице в VK.

Напомним, «Ротор» выступает в Леон-Второй лиге. На данный момент волгоградский клуб после 16-го тура идёт на пятом месте в турнирной таблице группы «Золото» с 21 набранным очком.

Последним местом работы специалиста был «Сокол», который 45-летний Бояринцев возглавил 5 мая 2023 года и проработал в клубе до 29 ноября того же года. Под руководством экс-игрока «Спартака» саратовский клуб стал победителем дивизиона во Второй лиге и заработал повышение в классе.

Ранее Бояринцев работал с такими командами, как «Новосибирск», «Родина», «КАМАЗ», «Текстильщик» и «Носта». За время своей футбольной карьеры Бояринцев успел поиграть в таких клубах, как московские «Смена», «Спартак» и «Торпедо», подмосковный «Сатурн», «Носта», казанский «Рубин», ярославский «Шинник», сочинская «Жемчужина» и «Томь».

Материалы по теме
Бояринцев: для «Спартака» этот сезон провальный — ни медалей, ни Кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android