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Экс-игрок ЦСКА Афанасьев: для меня загадка, что пошло не так у команды в этом сезоне

Экс-игрок ЦСКА Афанасьев: для меня загадка, что пошло не так у команды в этом сезоне
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев оценил работу главного тренера армейцев Владимира Федотова в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Я не понимаю, почему армейцы так слабо провели заключительную часть сезона. Бо́льшую часть чемпионата мне команда нравилась, а вот в концовке что-то пошло не так.

В чём может быть причина? Для меня это просто загадка! Что касается Федотова, то это очень качественный специалист, который собрал вокруг себя хороший тренерский штаб. Я уверен, что он поймёт, что именно пошло не так. Руководство ЦСКА тоже подойдёт к этому вопросу грамотно и найдёт причины неудач. Уверен, что в следующем сезоне мы увидим боеспособный ЦСКА», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

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