Терзич: мы хотим прервать серию «Реала», цель «Боруссии» — выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич заявил, что «шмели» ставят перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов сезона-2023/2024. В решающем матче турнира немецкая команда сыграет с мадридским «Реалом».

«Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Чтобы добиться этого, нужно победить чемпиона. В одной игре возможно всё. Мы хотим прервать серию «Реала» в субботу», — приводит слова Терзича пресс-служба дортмундской «Боруссии» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в эту субботу, 1 июня. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В роли главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». «Реал» — абсолютный рекордсмен по числу побед в турнире.