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Хлусевич не сыграет со сборной Беларуси из-за травмы

Хлусевич не сыграет со сборной Беларуси из-за травмы
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич по медицинским причинам пропустит ближайший сбор национальной команды России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хлусевич не принял участие в матче заключительного тура РПЛ. Игрок прошёл МРТ-обследование, которое показало, что 23-летний футболист не сможет полностью восстановиться к началу подготовительного сбора в Новогорске и к самому товарищескому матчу с белорусами», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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