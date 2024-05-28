Игрок ЦСКА Мусаев: Игнашевич спокойно может работать в РПЛ, у него большой потенциал

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, ранее выступавший за «Балтику», высказался о главном тренере калининградской команды Сергее Игнашевиче.

«Балтика» неплохо выглядела и осенью, и весной. Сергей Николаевич очень мне помогал, когда я был в клубе. Я считаю, что он хороший специалист. У него большой тренерский потенциал. Думаю, он спокойно может работать в РПЛ», – приводит слова Мусаева Metaratings.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич принял окончательное решение покинуть калининградский клуб после Суперфинала Кубка России с «Зенитом». Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством калининградская команда провела 104 матча, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 33 проиграла. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 16-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.