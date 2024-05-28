Экс-защитник «Факела» Магаль прокомментировал свой уход из команды

Бывший защитник «Факела» Руслан Магаль, об уходе которого ранее объявил воронежский клуб, прокомментировал решение о расставании.

«Это был хороший сезон. Мы сделали большое дело для «Факела» — сохранили команду в РПЛ, вошли в историю, потому что воронежский клуб ни разу не выступал в Премьер‑Лиге три года подряд. Мне зимой «Факел» предлагал контракт, я сказал, что давайте вернёмся к этому вопросу после сезона. Есть ли у меня предложения? Есть предложения, но пока я в раздумьях», — приводит слова Магаля «Матч ТВ».

Руслану Магалю 32 года. Он перешёл в «Факел» из «Торпедо» в июле 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом истекает в июне 2024 года. Воронежцы завершили минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.